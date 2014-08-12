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مصرع إرهابيين وتدمير مخزن للعبوات الناسفة فى حملة أمنية بالعريش

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مصرع إرهابيين وتدمير مخزن للعبوات الناسفة فى حملة أمنية بالعريش مصرع إرهابيين وتدمير مخزن للعبوات الناسفة فى حملة أمنية بالعريش

أرشيفية

قال المتحدث العسكرى، العميد محمد سمير، أنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود الدولة والقضاء على البؤر الإرهابية فى سيناء، تمكنت عناصر الجيش الثانى الميدانى فى ساعة مبكرة من صباح أمس، من إستهداف وتدمير أحد الأوكار الإرهابية شديدة الخطورة بمنطقة وادى العمرو بالعريش.

وأضاف المتحدث العسكرى، عبر صفحته على “فيسبوك”، أن ذلك جاء بعد ورود معلومات تفيد بتردد عدد من العناصر المتطرفة على أحد المبانى المنعزلة والذى يستخدم كمخزن للأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة ، حيث قامت عناصر القوات المسلحة بمداهمة المبنى وقتل 2 من العناصر الإرهابية المسلحة بعد تبادل لإطلاق النيران مع عناصر التأمين، مما أسفر عن إنفجار المبنى وتدمير عربة دفع رباعى يستخدمها الإرهابيان.

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