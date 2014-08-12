حقوقى دولى يستنكر إساءة ” هيومان رايتس ” لمصر

استنكر الحقوقى الدولى الدكتور حسن موسى، الحملة المغرضة التى تقوم بها منظمة هيومان رايتس ووتش ضد مصر ومحاولاتها المستمرة الاساءة الى الحكومة والشعب المصرى خاصة بعد محاولة فريق تابع لها دخول مصر بدون الحصول على تأشيرة مسبقة قبل يومين.

وقال الدكتور حسن موسى والذى يشغل منصب نائب رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، فى تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الاوسط فى فيينا ان مؤسسة هيومان رايتس ووتش لا تدخر جهدا منذ قيام ثورة 30 يونيو فى الإساءة لمصر والانحياز لجماعة الاخوان الارهابية متجاهلة الاعمال الارهابية العديدة التى قامت بها الجماعة وتسبت فى وقوع عدد كبير من الشهداء من القوات المسلحة والجيش وعامة الشعب المصرى .

وأضاف الدكتور موسى، فى تصريحه أن كل دولة فى العالم من حقها أن تحفظ سيادتها وتمنع دخول أى أجانب إليها بدون تأشيرة مسبقة وقد تم تنبيه أعضاء المنظمة إلى ضرورة الحصول على تلك التأشيرة المسبقة ورغم ذلك يصرون على تجاهل طلب السلطات فى هذا الشأن.

وتساءل موسى هل يمكن ان تقدم هذه المنظمة على الإساءة إلى اى دولة فى العالم إذا منعت هذه الدولة الفرق التابع للمنظمة من دخول أراضيها لمخالفتها القوانين .

وكانت هيومن رايتس ووتش قد شنت حملة على السلطات المصرية بعد رفض السماح للمدير التنفيذي للمنظمة، كينث روث والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن من دخول البلاد .