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بالصور.. ضبط 269 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

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بالصور.. ضبط 269 مخالفة مرورية بكفر الشيخ بالصور.. ضبط 269 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

مدير أمن كفر الشيخ

شنت مديرية أمن كفر الشيخ، حملة مرورية مكبرة لليوم الثالث على التوالى استهدفت كافة المركبات، وذلك وفق الخطة التى وضعها اللواءعبد الرحمن شرف مدير الأمن، ويشرف بنفسة على تنفيذها، وذلك بعمل حملات مستمرة على المركبات بكافة المراكز، والأقسام على اختلاف أنواعها لإعادة الانضباط المرورى، وتفعيل السيولة المرورية على أرض الواقع من خلال تنظيم سير اتجاهات السيارات.

وتم ضبط كافة المركبات المخالفة تحت إشراف نائب مدير أمن كفر الشيخ اللواء مصطفى تمام، ورئاسة السيد اللواء علي صلاح مساعد المديرللأمن، وأسفرت الحملة اليوم عن ضبط مركبات بدون لوحات وعددهم 12 مركبه منها 8 دراجات ناري و 2 توك توك و 2 سيارت و17ملصقات عادية.

كما تم ضبط 30 مخالفة السير بدون رخصة قيادة و12 مخالفة سير بدون رخصة تسيير و215خالفات متنوعة وبغلت قيمة التصالهح الفوري 1600 جنيه مصرى.

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