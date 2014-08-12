افتتاح مخبز قرية عرب العمارين بالسويس

افتتح اللواء العربي السروي مخبز قرية عرب العمارين بطاقة قدرها 6 آلاف رغيف يوميًا لأهالي القرية.

وافق اللواء العربى السروي محافظ السويس على تشغيل الوحدة الصحية بعرب العمارين بعد الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات النهائية للمبني وتوفير مسكن مناسب للطبيب المقيم، بالإضافة إلي تعيين جميع العاملين بالمركز الطبي من أبناء عرب العمارين.

وأكد المحافظ على مدير عام الكهرباء بسرعة توصيل الكهرباء إلى منطقة عرب العمارين بعد اعتماد مبلغ 2.5 مليون جنيه.

وناشد العربى السروي الأهالي بسرعة استخراج بطاقة الرقم القومي لهم حتى يمارسون حياتهم السياسية والاجتماعية ويحصلون على كل الحقوق المشروعة لهم في جميع المجالات.

وأكد سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة بأنه تم عمل امتحانات فورية في محو الأمية لمن يجيد القراءة للحصول على شهادة محو الأمية من أبناء العمارين.

وتم مناقشة عمل بطاقات تموين للاستفادة من المنظومة الجدية في الخبز والمواد التموينية، وكذلك رصف مدخل القرية وإنارته، وكذلك مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتنمية القرية وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء العربي السروي لقرية عرب العمارين بالعين السخنة وشارك فيها سعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة ومجدي عبدالعال مدير التموين ومدير عام الكهرباء والشيخ سالم أبوفريج شيخ قبيلة العمارين ومحمد علي المتحدث الرسمي لبدو السويس وأبناء القرية بمنطقة العين السخنة.