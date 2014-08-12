الحريري: التمديد للبرلمان أفضل من الفراغ .. وسنوفر للجيش اللبناني أسلحة نوعية

أعلن رئيس تيار “المستقبل” رئيس وزراء لبنان الأسبق سعد الحريري أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز أعطى لبنان الوسيلة لمحاربة آفة الإرهاب عبر دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا وصلنا لمرحلة إضطررنا للتمديد لمجلس النواب اللبناني فأنا مع التمديد.

وقال الحريري خلال لقائه وفدا من الهيئات الاقتصادية اليوم أن “التطرف هو عدو لبنان ونحن سنحاربه خصوصا عندما يشكل خطرا على حياتنا الوطنية.

وقال إن الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وضعوا اللوائح المطلوبة لاحتياجاتهم لمكافحة الإرهاب، وسيكون لدى الجيش أسلحة نوعية ومعدات ليتمكن من حماية الحدود وإغلاق بعض الثغرات الخطرة في بعض المناطق المتفلتة كما إننا سنبذل ما في وسعنا لإعادة تأهيل السجون نظرا لأهمية هذا الموضوع.

وأضاف أن الميزة في الأمر أن الأموال متوافرة، والدول التي ستزودنا بكل هذه المعدات جاهزة لذلك أيضا. نأمل أن تظهر النتائج خلال الأسابيع او الأشهر المقبلة”.

ورأى ان “الاستثمار في الأمن هو أيضا موضوع أساس على كل الصعد، لأنه يسهم في تطوير الاقتصاد الذي يستفيد من إستتباب الامن والاستقرار في البلد”.

وقال الحريري أنه “بالنسبة إلى موقفي من موضوع الانتخابات النيابية والرئاسية، فإنني مع إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وإلا فلا انتخابات نيابية، لاننا لا نريد أن نصل إلى سيناريو العراق، حيث في وقت من الأوقات لم يكن هناك لا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا حكومة، وبالتالي حصل إنهيار شامل للبلد، وإذا وصلنا إلى مرحلة اضطررنا للتمديد لمجلس النواب فأنا مع التمديد، حتى وإن كان ذلك آخر خيار أريده .” حسب قوله”.

وأضاف هذا الأمر طرحته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وقد وجدت أنه حتى هو لا يريد التمديد للمجلس، ولا نحن كـ”تيار مستقبل” نريد ذلك، لكننا أيضا لا نريد أن نكون كمن يطلق النار على رجليه أو ينحر نفسه ، هذا الموضوع هو جريمة بحق البلد”.

أ ش أ