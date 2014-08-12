أوباما يرثي روبن ويليامز بكلمات مؤثرة

بكلمات مؤثرة، اختصر الرئيس الأمريكي Barack Obama حزنه الشديد على وفاة النجم الكوميدي Robin Williams.

ونشر الرئيس الأمريكي بياناً خاصّاً متناولاً فيه وفاة النجم، الذي على ما يبدو كان مفضّلاً لديه، استعرض فيه الأدوار التي لعبها روبن في مشواره الفني ومدى تأثيرها في حياتنا، حيث قال: " Robin Williams كان طياراً، طبيباً، وأدّى دور الجنّي، والمربية، والرئيس، والأستاذ، وبيتر بان".

وأشار الرئيس Obama في البيان الذي نشر على موقع "بازفيد" إلى أنّ Robin Williams دخل إلى حياتنا كغريب، لينتهي به المطاف إلى لمس كلّ عنصر من عناصر الروح البشريّة... قدّم الضحك... وقدّم البكاء.. أعطى موهبته بكمٍّ لا يُقدّر ولا يُحصى، وبحريّة وبسخاء لأولئك الذين هم في أشدّ الحاجة إليها، ولم يستثني أحدٌ، من القوات المرابطة في الخارج والمهمّشين في الشوارع.

وختم الرئيس الأمريكي Barack Obama بيانه بتقديم التعازي إلى عائلة الراحل Robin Williams وأصدقائه، وإلى جميع الذين وجدوا صوتهم وأنفسهم بفضل الممثل الراحل.