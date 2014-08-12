جنين كريستينا أغيليرا يبدأ رحلته الموسيقية

يبدو أن النجمة العالمية Christina Aguilera لم تستطيع أن تنتظر إنجاب طفلتها كي تعرف اذا كان لديها شغف بالموسيقى، فوضعت أثناء التسجيل السماعات حول بطنها المنفوخ لإسماع جنينها أحدث أغنياتها.

وبذلك إختارت Christina أن يكون أول مستمع لمشروعها الغنائي الجديد الذي طفلتها التي قاربت على إنجابها.

وقد نشرت Christina Aguilera صورة طريفة لاقت إعجاب الآلاف من معجبيها، تظهرها داخل استوديو التسجيل، وهي تضع السماعات حول بطنها المنفوخ لإسماع جنينها أحدث أغنياتها.

يُذكر أنّ Christina Aguilera حامل من خطيبها Matt Rutler، وكانت متزوّجة من Jordan Bratman لمدّة 6 أعوام، ولديها منه طفل واحد.

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