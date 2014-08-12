فلسطين تضع بينلوبي كروز وخافيير باردم على لائحة هوليوود السوداء

من الواضح أنّ تضامن المخرج Javier Bardem وزوجتهPenelope Cruz لم يلقَ الكثير من الترحيب في أوساط هوليوود.

فبعد أن عبّر الممثل Jon Voight، والد الممثلةAngelina Jolie، عن انزعاجه الشديد من الرسالة التي دان فيها الثنائيّ العدوان الإسرائيلي على غزة في مقال شديد اللهجة، نشره في مجلّة "فارايتي"، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، أنّ أبواب بعض ستوديوهات هوليوود ستُغلق في وجهيهما، بسبب الرسالة نفسها، التي اتخذا فيها مواقف مؤيّدة للفلسطينيين، ووقّع عليها حوالى 100 فنان إسباني في نهاية تموز/يوليو.

ويبدو أنّ مواقف Javier وPenelope قد أغضبت بعض منتجي هوليوود، بعد أن ناهضت الرسالة الهجوم الإسرائيلي على غزة ووصفته "بالمذبحة".

وفي سياق متّصل، أكّد بعض النقّاد أنّ مسيرة الممثلين السينمائية قد توقّفت، وأنّ مصيرهما سيكون مشابهاً لمصير الممثل Mel Gibson، الذي اتُّهم في 2006 بالتلفظ بعبارات معادية للسامية، ما أدّى إلى توقّف حياته المهنيّة تقريباً.