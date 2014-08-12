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صور من الماضي تذكرنا بالراحل روبن ويليام

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الثلاثاء 12-08-2014 16:12

رحل نجم الكوميديا الشهير Robin Williams، ورحلت معه ابتسامة الملايين من محبّيه وأصدقائه، الذين أحبّوه وتعاونوا معه على مدى سنين في الأعمال الكوميدية الناجحة.

Williams الذي توفى عن عمر 63 عاماً بسبب إقدامه على الانتحار، كان يُعاني من اكتئاب حادّ مؤخّراً، يُرجّح أنّه كان السبب في وفاته.

يُذكر أن Williams كان توقف عام 2006 عن التمثيل، بعدما أعلن أنه يعاني من مشكلات إدمان ويخضع للعلاج.

وقد أعلنت زوجة Williams، Susan Schneider، عن حزنها الشديد لفقدانها زوجها، الذي كان صديقاً وزوجاً في آنٍ معاً، وكان يزرع الضحكة والابتسامة في حياتهما.

ولـ Robin Williams ثلاثة أولاد هم: Zelda Rae، Zachary Pym و Cody Alan.

إليكم صوراً من حياة الراحل Robin Williams، علّها تُعجب جمهوره ومحبّيه.

 

 

 

 

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