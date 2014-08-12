بوتين: اتفقت مع السيسي على توسيع التعاون العسكري وزيادة صادرات مصر الزراعية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامة علاقات بين مصر والاتحاد الجمركي ، الذي يضم بجانب روسيا كل من كازاخستان وبيلاروسيا ” .. وقال “إن روسيا ومصر اتفقتا على تطوير وتوسيع التعاون العسكري الفني بينهما”.

وأضاف: أن روسيا ومصر تدرسان إمكانية إقامة منطقة تجارة حرة بينهما.. منوها غلي أن مصر مستعدة لزيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا بـ 30% في أقرب وقت.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين الذي عقد في منتجع “سوتشي” في أعقاب جلسة المباحثات الثنائية بينهما.

ولفت بوتين إلي أن روسيا ومصر تدرسان إمكانية إنشاء منطقة للتجارة الحرة بينهما”.. وقال “إن روسيا سوف تسهل دخول السلع المصرية إلى السوق الروسية، لافتا إلى أنه سيعطي أوامره بهذا الشأن لهيئة الرقابة الروسية على المنتجات الزراعية والجهات الروسية الأخرى المعنية”.

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