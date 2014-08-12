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“إغاثة الصيادلة” تنظم قوافل طبية متخصصة في 3 محافظات خلال أسبوعين

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“إغاثة الصيادلة” تنظم قوافل طبية متخصصة في 3 محافظات خلال أسبوعين “إغاثة الصيادلة” تنظم قوافل طبية متخصصة في 3 محافظات خلال أسبوعين

نقابة الصيادلة

أكد الدكتور شريف عبدالعال مقرر لجنة الإغاثة والدواء بنقابة الصيادلة أن اللجنة تقوم حالياً بالإعداد لقوافل طبية متخصصة داخلية لكشف ومعالجة مرض السكر وأمراض العيون والكبد في مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف أن اللجنة ستبدأ تنظيم قوافلها الطبية بثلاث محافظات وهم: الدقهلية والمنوفية والبحيرة خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن اللجنة أرسلت خطابات لهذه المحافظات لإطلاع اللجنة على المناطق الأكثر احتياجاً للقوافل وجارى إرسال خطابات لباقي محافظات الجمهورية وخاصة بالصعيد لإطلاق قوافل طبية بها.

وأوضح أن القوافل الطبية ستضم صيادلة وأطباء للكشف على المرضى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف الأدوية بالمجان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار دور لجنة الإغاثة والدواء بالنقابة المنوط بها تجاه الوطن .

وأكد أن لجنة الإغاثة سبق ونظمت قوافل طبية داخلية بمحافظات الوادي الجديد والمنيا والأقصر وقنا.

أ ش أ

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