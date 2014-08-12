وزير الداخلية: مخططات الإرهاب الخسيسة سوف تتحطم أمام عزيمة وإصرار رجال الشرطة

أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، أن مخططات الإرهاب الخسيس ومحاولاته لزعزعة الإستقرار وتعطيل عجلة التنمية سوف تتحطم أمام عزيمة وإصرار رجال القوات المسلحة والشرطة للتصدى للإرهاب وإجتثاث جذوره.

وشدد إبراهيم – خلال الاجتماع الذى عقده مساء اليوم مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية – على ضرورة تكثيف الخدمات الأمنية على المنشآت الهامة والحيوية والمواقع الشرطية والسجون ، تسيير “الأقوال” والدوريات الأمنية المدعومة بمجموعات مسلحة بكافة الميادين والطرق والمحاور ، وتعيين خدمات سرية لرصد العناصر المخربة والتعامل معها ، وتأمين كافة وسائل النقل العام ، وتسيير دوريات من قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات للتعامل مع أية بلاغات ، وإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين وأمنهم .

واستعرض وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة الموضوعة لإحباط مخططات الجماعة الإرهابية إزاء ما رصدته المتابعات من دعوات للتظاهر غير السلمى يوم 14 الجارى.

وأشاد اللواء محمد إبراهيم بالتعاون المثمر مع أجهزة القوات المسلحة الباسلة وهو ما ساهم بشكل فعال فى إكتمال منظومة الأمن وتعزيز قدراته ،وكذلك أشاد بوعى وإدراك المواطن المصرى بما يحاك ضد الوطن من مؤامرات وثقتهم فى أجهزته الأمنية وتعاونهم معها والذى كان له أبلغ الأثر فى إحباط العديد من المخططات الإرهابية وضبط عدد من عناصرها.

كما إستعرض الوزير إستراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة مشددا على أهمية تكثيف الأداء الأمنى الميدانى وتصفية البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومواجهة كافة مظاهر الخروج عن القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أى جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن ، فى إطار كامل من إحترام حقوق الإنسان .

كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قد وجه فى بداية الاجتماع الشكر لكافة رجال الشرطة على مابذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الفترة الأخيرة والذى أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية فى تصفية البؤر الإجرامية ومواجهة الجريمة وعناصرها والخارجين عن القانون ، لمسه الشارع المصرى .

أ ش أ