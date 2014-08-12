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بالصور|| موجة غضب على «تويتر» .. نشطاء يدشنون هاشتاج «هيومن رايتس كاذبون»

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بالصور|| موجة غضب على «تويتر» .. نشطاء يدشنون هاشتاج «هيومن رايتس كاذبون» بالصور|| موجة غضب على «تويتر» .. نشطاء يدشنون هاشتاج «هيومن رايتس كاذبون»

تويتر

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، “تويتر”، هاشتاجًا غاضبًا، لرفض تقرير منظمة هيومن رايتس واتش، بشأن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، والتى اتهمت قوات الأمن المصرية، بارتكاب مجازر ضد الإنسانية، مضيفة أنها لم تترك للمتظاهرين ممرات آمنة حقيقية أثناء فض الاعتصام، وبدأت الهجوم عليهم من كافة المحاور الرئيسية للميادين، مما تسبب فى مقتل 870 متظاهرًا -بحسب ما ذكر التقرير-.

ونشر النشطاء، صورًا تظهر تسليح عناصر تنظيم الإخوان، وقيامهم بمهاجمة قوات الشرطة بالأسلحة النارية والبيضاء، كما هاجم النشطاء تجاهل المنظمة التابعة للأمم المتحدة، لتعامل الشرطة الأمريكية مع المتظاهرين فى «وول ستريت» الأمريكية.

وطالب النشطاء، المنظمة بالتزام الحيادية فى متابعة الأحداث المصرية، والبعد عن المعلومات الكاذبة والمغلوطة، التى من شأنها إثارة الرأى العام المصرى، ونشر الفتنة بين أبناء الوطن.

 

 

 

 

 

 

 

 

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