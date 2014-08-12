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وزارة الري تخصص 50 مليون جنيه لحماية طابا من السيول

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وزارة الري تخصص 50 مليون جنيه لحماية طابا من السيول وزارة الري تخصص 50 مليون جنيه لحماية طابا من السيول

طابا – أرشيفية

قررت وزارة الموارد المائية والري تخصيص مبلغ 50 مليون جنيه لحماية مدينة طابا من السيول.

وذكرت وزارة الري، في بيان لها اليوم، أن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري وجه نحو البدء في عملية إعداد مستندات المناقصة والعقود لطرح تلك العملية بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء.

وأضاف البيان أنه تقرر إنشاء 22 بحيرة صناعية لحصاد مياه الأمطار والسيول بمدينة سانت كاترين، من أجل إعادة الاستفادة منها في مختلف مجالات الري والشرب.

وأوضح مغازي أنه “بالرغم من الميزانية المحدودة للوزارة فإن أعمال حماية مدينة طابا من السيول تأتي على قائمة أولويات عمليات الطرح نظرا لما تمثله من أهمية للنشاط السياحي في ”.

يشار إلى أن الوزارة ممثلة في معهد الموارد المائية، كانت قد انتهت من إعداد خطة لمجابهة السيول في نطاق محافظة جنوب سيناء خلال الفترة القادمة وحتى عام2020 بتكلفة قدرها 750 مليون جنيه.

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