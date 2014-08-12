أربعة عوامل تفسد العطور ابتعدي عنها

تعرف المرأة العربية بعشقها للعطور بنوعيها الشرقي والفرنسي، فتلجأ إلى البحث عن أفخم أنواع العطور وأكثرها جاذبية وسحراً.

ومن المتعارف عليه أن أنواع العطور الأصلية دائماً تكون مرتفعة الثمن ليصل البعض منها إلى آلاف الريالات، فهل أنت مستعدة لتتعرض مجموعة عطورك النفيسة إلى الفساد أو التلف؟؟

هناك العديد من العوامل التي تقوم بإفساد العطور، ومع ارتفاع درجات الحرارة المتزايدة في الآونة الأخيرة فإن فرص تلف العطور ستكون أكثر من قبل، لذلك عليك بالابتعاد عن أهم أربعة عوامل تفسد العطور، وهي:

1.الضوء

ضعي عطرك المميز فى مكان مظلم لا يصل إليه الضوء، فعلى الرغم من أن الضوء لا يقوم بإفساد العطر بشكل مباشر، إلا أنه يضر بجودته.

2.الحرارة

الحرارة لن تقوم بإفساد العطر بشكل مباشر، بل ستقوم بتفكيك المواد الكيميائية المتواجدة به، مما يخفف من رائحته،ولا يثبت لفترة طويلة فلا ضرر على الإطلاق من وضع العطر داخل الثلاجة إذا شعرت بأن درجة حرارة الغرفة مرتفعة بشكل كبير.

3.الرطوبة

إذا كنت ممن يحفظن قوارير العطر الخاصة بهن في الحمام فانتبهي؛ لأن عطورك في خطر، فالرطوبة تقوم بإفساد العطر كالحرارة تماماً، ولكن إذا كنت ممن يفضلن إبقاء العطر في مكان الاستحمام فعليك حينها أن تحفظيه في خزانة محكمة الإغلاق وبعيدة تماماً عن البخار.

4.الهواء

وأخيراً عليك بتجنب إبقاء قارورة عطرك مفتوحة بشكل مستمر، ويجب إغلاقها جيداً، كما يفضل تخزينها داخل علبتها إذا كنت تستخدمين العطر بصورة نادرة.

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