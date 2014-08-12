صالون Sole Lounge يقدّم علاج القدمين الفاخر

أخمص القدم من أهمّ الأجزاء التي تساعد على تحديد صحة الجسم وعافيته بصورة عامّة.

ولذلك، يقدّم إليكم أمهر اختصاصيي الأقدام في Sole Lounge وأكثرهم احترافاً علاج القدمين الفاخر لمعالجة الأقدام المتعبة. في هذا الانصهار بين الصحة والجمال، تُستعمل منتجات الصالون الرائعة والمتنوعة والمخصّصة للعناية بالقدمين. هي منتجات طوّرتها بإتقان Margaret Dabbs باستخدام زيت النعام نظراً لخصائصه التّي تحارب علامات التقدّم في السن وترطّب. فبفضل هذه المنتجات، ستبدو القدمان أصغر بعشر سنوات.

ابتكرت Margaret Dabbs العلاج الجمالي الحقيقي الأوّل للقدمين، فيقدّم راحة لا مثيل لها ويمنح نتيجة فورية تدوم مطوّلاً وذلك عبر الخطوات التالية:

1. إنّ العلاج الفاخر ذو الجودة العالية يعالج القدمين بعناية تامّة، ولذلك يتمّ أوّلاً إزالة الجلد الميت والجاف والجلد المتصلّب بطريقة آمنة.

2. تُقلّم الأظافر فيما بعد وتُرطّب لتنتعش القدمين وتعكسان بريقاً وجمالاً.

3. وبعد الحصول على قدمين كالحرير وتدليك لأسفل الساقين باستعمال علاج الأكسجين، يستعيد الجسم شبابه ويتخلّص تماماً من التوتر