دللي بشرتك على طريقة التركية هازال كايا

تتميز بشرة الأتراك دائماً بالنعومة والانسيابية، فهل تساءلت يوماً عن بعض الأسرار وراء هذه البشرة دائمة النضارة والإشراق؟

من أهم أسرار جمال الأتراك وتحديداً الحمامات التركية التي تدلل الجسم وتنعمه، وتزيد من حاله الاسترخاء والهدوء التي تحتاجها السيدة بين فترة وأخرى.

يحتوي الحمام التركي على جميع مميزات الحمام المغربي من إذابة الجلد الميت وإزالته، وتدليك الجسم وتنعيمه، لكن الحمام التركي ينفرد بمميزات إضافية عن الحمام المغربي لعل من أهمها:

1. اعتماده على مكونات مختلفة وفريدة من نوعها لتضيف إليه أبعاداً إضافية تزيد من الاسترخاء والاستمتاع به.

2. يتميز الحمام التركي بالعطور التركية الطبيعية الفواحة، والتي تثبت رائحتها على جسمك لمدة يومان أو أكثر.

3. يساهم الحمام التركي في شد الجسم وتنعيمه فضلاً عن تبييضه وتفتيحه.

وإذا أحببت أن تستعدي لهذه التجربة الممتعة الفريدة من نوعها، عليك أولاً أن تقومي بالحصول على مكونات الحمام التركي، وهي:

1. الصابون التركي البلدي.

2. الليفة التركية الطبيعية.

3. الأعشاب التركية الطبيعية.

4. الدلكا التركية.

5. حجر القدمين.

6. الشاي الأخضر الصيني.

7. شموع فواحة.

8. الفل التركي أو أي معطرات تركية.

الطريقة:

1. بما أنك ستقومين بتطبيق الحمام التركي في المنزل فأنت لن تكوني قادرة على الجلوس في غرفة البخار، لذلك يمكنك الاستعاضة عن هذه المرحلة بالجلوس في ماء ساخن، مع إضافة المزيد من الماء الساخن كلما انخفضت درجة حرارة المياه.

2. أضيفي الصابون البلدي التركي إلى المياه الساخنة، ثم ابدئي بعمل مساج بسيط على الجسم لتوزيع الصابون، وذلك بطريقة دائرية.

3. بعد تدليك كامل الجسم، قومي بترك الصابون على جسمك لمدة ربع ساعة، ثم ابدئي باستخدام الليفة التركية الخاصة.

4. ضعي ماسك الأعشاب التركي على الجسم والوجه لمدة ربع ساعة أخرى، ثم أعيدي فرك بشرتك بالليفة التركية.

5. إذا كنت تمتلكين المزيد من الوقت، يمكنك زيادة خطوة التكييس عن طريق دهن جسمك بالدلكا التركية، ثم لفي جسمك باللفائف البلاستيكية لمدة ساعتين.

6. والآن ابدئي بوضع الزيوت والعطور التركية على بشرتك، واتركيها لمدة 10 دقائق أخرى.

7. يمكنك أن تفركي قدميك باستخدام حجر القدمين، في الوقت الذي تمتص به البشرة المعطرات التركية التي قمتِ بوضعها عليها.

8. يمكن لبشرتك أن تكون دائمة الجمال والرطوبة إذا قمتِ بإعادة هذا الحمام الفريد مرة واحدة شهرياً.

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