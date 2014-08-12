انتظام العمل بمستشفي التأمين الصحي بعد انتهاء إضراب العمال

شهد مستشفى التأمين الصحي بالسويس حالة من الهدوء وانتظام فى العمل بعد أن شهدت المستشفى أمس اضراب عن العمل من قبل الممرضات .

قال مصدر طبي إن مدير المستشفى منذ مشكلة أمس لم يحضر إلى مستشفى وابلغ مسئولو المستشفى أنه فى أجاز عن العمل حتي نهاية الأسبوع .

كان عشرات الممرضات بمستشفى التأمين الصحي بحوض الدرس بالسويس، قامو بتنظيم إضراب عن العمل ضد قرار الدكتور علاء علوان مدير المستشفى، بخفض ساعات العمل، والتى ترتب عليها خفض المقابل المادي لهم .

قال بعض المحتجين، إنه حدث مناوشات بينهم، وبين مدير المستشفى بسبب هذا القرار، وأنه قرار خاطئ على حد وصفهم ، موضحين أنه تم تهديدهم من مسئولين بالمستشفى فى حالة عدم انهاء احتجاجهم سيتم القبض عليهم جميعا .

أضاف المحتجين، أنهم يطالبون فقط بحقوقهم وأن قرار خفض ساعات العمل سيؤثر عليهم اجتماعيا ويطالبون بعودته مره أخري.