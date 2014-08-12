تكثيف الإجراءات الاحترازية بمطار القاهرة لمنع دخول “الايبولا” لمصر

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن كافة المطارات المصرية قد استعدت باتخاذ التدابير لمنع دخول الوباء بالإضافة إلى أن كافة المطارات المصرية مزوده بأحدث الأجهزة للكشف الحراري مثل الكاميرات الحرارية، مع وجود طاقم طبي من الحجر الصحي المؤهل للتعامل مع تلك الحالات الطارئة.

وأشار كمال إلى التعاون مع وزارة الصحة لوضع خطة خاصة استعدادا ًلموسم الحج القادم من ضرورة التأكيد على إجراءات تطعيم الحجاج وتوزيع نشرات للتعريف بالمرض وأعراضه وطرق الوقاية من العدوى وكيفية التعامل مع المريض , كما تم التنسيق مع وزارة الصحة ليتم توزيع كروت المراقبة الصحية على الطائرات للركاب الواصلين إلى المطارات المصرية وخاصة الركاب من الدول التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية وهي “سيراليون وغينيا وليبيريا” على الرغم من أنه لا توجد خطوط طيران مباشرة بينها وبين مصر ولكن لابد من الوضع في الحسبان وصول ركاب من هذه الدول عن طريق نقاط وسيطة على مختلف شركات الطيران المصرية والأجنبية العاملة في المطارات المصرية , وأكد الوزير أنه يتم عمل توعية لجميع العاملين بقطاع الطيران سواء داخل أو خارج مصر وخاصة محطات مصر للطيران بالخارج وأطقم الطائرات حتى يتم الكشف المبكر عن حالات الاشتباه.

أكد الدكتور عماد الهاشمي مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي أن هناك تنسيق كامل بين وزارة الصحة ووزارتي الداخلية والطيران المدني لمنع دخول مرض “الايبولا” إلي البلاد , وقال انه تم توزيع لافتات إرشادية علي الأطقم الطائرة لتوزيعها علي الركاب في ببعض الرحلات الأفريقية والتي قد يكون فيها المرض.

وقال قمنا بتوزيع اللافتات وإعطاء إرشادات للجميع لملاحظة الركاب بالإضافة إلي الملاحظة التي يقوم بها الأطباء داخل صالات الوصول خاصة في بعض الرحلات الأفريقية , وإعطاء كارت المراقبة الصحية للراكب لتدوين محل إقامته والبلد التي وصل منها لمتابعتها بعد ذلك والتأكد من حالاته الصحية.