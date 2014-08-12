الفيفا يخصم 6 نقاط من الإسماعيلي بسبب جون أويري

تلقى الإسماعيلي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلمه فيه بخصم ست نقاط من رصيده في الموسم المنقضي من الدوري الممتاز.

وكانت لجنة الانضباط بالفيفا قد غرمت الإسماعيلي في أبريل الماضي 86 ألف دولار لصالح وكيل المهاجم النيجيري جون أويري.

ومنح الفيفا الإسماعيلي مهلة حتى أغسطس لسداد المبلغ، وهو ما لم يحدث.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أعلمنا الفيفا بقراره بخصم ست نقاط من رصيدنا في الموسم الماضي".

وأوضح "كنا قد حاولنا الاجتماع مع وكيل اللاعب لحل الأزمة في الفترة الماضية، ولكننا لم ننجح، ولذلك لم نسدد حتى الآن".

ولن يؤثر خصم النقاط على الإسماعيلي، لأنه لم يتأهل للدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري الممتاز ولم يتأهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

واستمر الإسماعيلي في المركز الرابع ضمن المجموعة الثانية.

وواصل رئيس الإسماعيلي متما "الأزمة ستكون في العقوبة المقبلة إذا لم نسدد المبلغ، حيث سنُعاقب بهبوطنا إلى الدرجة الأدنى".