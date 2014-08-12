«ثوار العشائر»: نأمل أن يعيد «العبادي» حقوق أهل السنة في العراق

أعرب القيادي من ثوار العشائر بالعراق، عبدالرزاق الشمري، الثلاثاء، عن أمله في أن يعيد رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، حقوق أهل السنة في البلاد.

وقال الشمرى :«إننا نهنئ الشعب العراقي على اختلاف أطيافه بهذه الخطوة الجبارة والتي أزاحت الكابوس عن الشعب، وكلنا أمل بأن يتقدم رئيس الوزراء الجديد خطوة أخرى نحو مكوننا السني».

و«ثوار العشائر» هو مصطلح أطلق بداية على أبناء العشائر السنية العراقية في محافظات شمال وغربي البلاد الذين نظموا، العام الماضي، اعتصامات للاحتجاج على سياسات حكومة المالكي. وتتهم عشائر سنية المالكي بممارسة سياسات إقصائية وتهميشية ضد طائفتهم خلال قيادته للحكومة العراقية.