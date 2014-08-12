في عيد زواجهما الـ76.. زوجة تلحق بزوجها بعد ساعات من وفاته

«قصة حب تستحق أن تتحول إلى سيناريو فيلم سينمائي في هولييود».. هكذا علقت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية على واقعة وفاة زوجة بريطانية، بعد 14 ساعة فقط من مفارقة زوجها الحياة، وذلك في يوم عيد زواجهما الـ76.

وأوضحت الصحيفة، الاثنين، أن المحارب البريطاني القديم، كليفورد هارتلاند، توفي يوم 29 يوليو الماضي، عن عمر يناهز 101 عامًا، في سانت مارتن بمدينة كوفنتري، غربي انجلترا، بعد ساعات من خروج زوجته من المستشفى بسبب كسر في الساق. وما أن مرت 14 ساعة على وفاة هارتلاند، حتى لحقت به زوجته مارجوري (97 عامًا).

وقالت ابنتهما، كريستين، إن والدتها توفيت بسبب «أزمة قلبية»، وأضافت الابنة أن الأم ظلت تردد جملة واحدة قبل وفاتها، وهي: «لا أستطيع العيش بدونه»، موضحة أنها حاولت تهدئة والدتها وتذكرتها باللحظات السعيدة التي عاشتها مع والدها، دون جدوى.

وتابعت كريستين قائلة: «أنا حزينة جدًا لأني فقدتهما، ولكني سعيدة أيضًا لأنهما الآن معًا، فكلاهما لا يستطيع العيش دون الآخر».

وأوضحت «ديلي ميل» أن الزوجين التقيا لأول مرة في كارديف،عاصمة مقاطعة ويلز،وتزوجا بعد فترة وجيزة من التعارف عام 1938.