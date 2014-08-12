إسرائيل توافق على 5 مطالب.. و«حماس» تطلب أسماء «عملاء الموساد» بالضفة وغزة

نقلت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية عن مصادر مصرية قولها إن الجانبين اتفقا على 95% من المشاكل التي تم طرحها في المفاوضات، وإن 5% تتعلق بانشاء ميناء بحري وجوي في قطاع غزة، وهو ما رفضته إسرائيل بدعوى أن ذلك يرتبط بالحل السياسي النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل أوضحت استعدادها للموافقة على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار على غزة، مثل توسيع مناطق الصيد في شواطئ غزة بمقدار 3 أو 6 أميال بحرية. وإذا سمحت الأوضاع الأمنية يمكن لها أن توافق مستقبلا على توسيعها إلى 12 ميلا بحريا.

كما وافقت إسرائيل على تقديم تسهيلات لنقل الأفراد من قطاع غزة إلى الضفة وإسرائيل، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة إلى 5 آلاف تصريح شهريا. ووافقت على إضافة زيادة كبيرة على عدد الشاحنات التي سيسمح بمرورها عبر معبر كرم أبوسالم لإدخال البضائع المختلفة إلى القطاع.

ووافقت إسرائيل أيضا على نقل الأموال لدفع رواتب الموظفين في القطاع عن طريق دولة ثالثة، لا تكون قطر، أو عن طريق الأمم المتحدة، على أن يتم نقل الأموال تحت إشراف جهاز يضمن عدم تخصيص الأموال لتمويل العمليات الارهابية.

وحول مفاوضات مبادلة جثتي الجنديين الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين أحياء، قالت مصادر إسرائيلية إن تل أبيب ما زالت ترفض إطلاق سراح المفرج عنهم في إطار صفقة شاليط، فيما طلبت حركة حماس من الجانب الإسرائيلي تسليمها قائمة بأسماء عملاء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، وهو ما رفضته إسرائيل تماما.