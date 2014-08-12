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الألماس، صديق النساء المفضّل

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الألماس، صديق النساء المفضّل الألماس، صديق النساء المفضّل

الثلاثاء 12-08-2014 16:59

يُقال إنّ الألماس يدوم إلى الأبد، وإنّه صديق النساء المفضّل على مرّ العصور، لقيمته الجماليّة ورُقيّه ولكونه الجوهرة النفيسة التي تُصنع منها أجمل المجوهرات. واليوم، اخترنا لك أجمل تصميمات المجوهرات المرصّعة بالألماس، والمصنوعة من الذهب الأبيض الذي يليق جداً به، والذي يُناسبه.
لهذه المجوهرات تصميمات رائعة؛ فمنها الكبير، ومنها الصغير الناعم. وقد استوحي بعضها من الطبيعة، مثل مجموعة Chanel Camelia، وبعضها من الطيور ذات الأجنحة الكبيرة، مثل مجموعة Garzas من Carrera y Carrera، أو من مجوهرات الملكات في القرون الوسطى، مثل مجموعة Luminescence من Adler. وثمّة تصميمات مرحة كقلوب Chopard، أو مفاتيح Tiffany&Co.، وأخرى عصريّة ومبتكرة مثل مجموعة Lock It من Louis Vuitton.
وتتمتّع هذه المجوهرات بميزةٍ أنها تليق بجميع ألوان الملابس، ومع أيّ فستان أنيق تختارينه، وبأيّ فصل؛ فهي كلاسيكيّة ولا تحدّها موضة معيّنة. وبإمكانك انتقاء حَلَقٍ مع سوار منها، أو خاتماً مع قلادة مميّزة، أو طقماً بأكمله، على أن يكون تصميمه ناعماً.
ما الذي أعجبك من المجموعة التي اخترناها لك اليوم؟ انتقي إحدى هذه القطع المميّزة، ونسّقيها مع إطلالاتك، لتحصلي على فخامةٍ، وسحرٍ، وجمالٍ.

 

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