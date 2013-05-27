أخبار عاجلة

سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. ON Sport

«أسر الضباط المختطفين»: «حمساوى» تسلمهم بعد إطلاق الجنود الـ7 واختفى

Google+ Print
«أسر الضباط المختطفين»: «حمساوى» تسلمهم بعد إطلاق الجنود الـ7 واختفى «أسر الضباط المختطفين»: «حمساوى» تسلمهم بعد إطلاق الجنود الـ7 واختفى
«رياض»: «العجرمى» أحد المتهمين فى قتل جنود رفح.. و«أبوربيع» أخذ الضباط وأمين الشرطة من السجن وسلمهم إلى «نوفل»

كتب : صالح رمضان منذ 33 دقيقة

قال العقيد أحمد رشاد رياض، المتحدث باسم أسر الضباط المختطفين فى سيناء منذ فبراير 2011: «لدينا معلومات مؤكدة بأن الضباط الـ3 وأمين الشرطة المختطفين كانوا فى سجن البرازيل فى قطاع غزة، وأن القيادى فى كتائب القسام، التابعة لحركة حماس، تسلمهم ونقلهم إلى مكان غير معلوم». وأضاف «خط سيرهم الذى كنا نتبعه فى غزة انقطع من تاريخ الإفراج عن الجنود الـ7 المختطفين»، موضحاً أن أحد المصادر الخاصة يؤكد أن الضباط غير موجودين فى غزة حالياً، منذ أن تسلمهم أيمن نوفل.

وأضاف «رياض»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محمد العجرمى، وهو أحد المتهمين فى قتل جنود رفح، وخليل محمد أبوربيع، ومجموعة مكونة من 25 فرداً اصطحبوا الضباط وأمين الشرطة من سجن البرازيل، الموجود تحت الأرض فى غزة، وسلموهم إلى «نوفل»، فى نفس يوم إطلاق سراح الجنود الـ7 المختطفين، وبعدها انقطعت أخبارهم تماماً.

وأوضح أنه خلال آخر اجتماع مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أبدى الوزير غضبه عندما ذكرت «دعاء رشاد»، زوجة أحد الضباط المختطفين، ارتباط الرئيس محمد مرسى وتنظيم الإخوان بحركة حماس، لافتاً إلى أنه غادر الاجتماع، الذى أداره بعد ذلك اللواء خالد ثروت، مساعد أول الوزير للأمن الوطنى، واللواء أحمد حلمى مساعد أول الوزير للأمن العام، اللذان طالبا الأهالى بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، لأن ذلك سيؤخر عودة الضباط.

وقال المتحدث باسم أسر الضباط المختطفين، إن تصريحات عضو المكتب السياسى لحركة «حماس» موسى أبومرزوق، التى قال فيها إنه أبلغ السلطات المصرية بمقتل الضباط وأمين الشرطة المختطفين، تعتبر تمهيداً لإعلان وفاتهم، لكن عليه أن يثبت ذلك، وإذا كانت الوفاة حدثت فى وقت قريب، فإن الرئيس محمد مرسى هو من يتحمل المسئولية.

ووجه «رياض» الاتهام لـ«حماس» قائلاً: «إذا كانت الحركة تعرف مكان الضباط، فإنها بالتأكيد هى من ارتكبت الحادث، ولا بد من عقابهم، ولا أستبعد تورطهم فى اغتيال الضباط وأمين الشرطة»، مشيراً إلى أن أسر الضباط سيقابلون وزير الداخلية مرة أخرى يوم الخميس المقبل، لأنه وعد بملاحقة موسى أبومرزوق بعد تصريحاته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام