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أناقتك بالأبيض والأسود بعيداً عن الملل والرتابة

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أناقتك بالأبيض والأسود بعيداً عن الملل والرتابة أناقتك بالأبيض والأسود بعيداً عن الملل والرتابة

الإثنين 11-08-2014 12:02

عنون الأبيض والأسود معظم الإطلالات خلال السنتين الماضيتين، وظهر في مختلف الإطلالات سواء على السجادة الحمراء أو في إطلالات Street Style اليومية، وظلّ هذان اللونان محافظين على مكانتهما مع اختلاف المواسم في الفترة الماضية، ويمكن أن نتنبأ بأنهما من أبرز ألوان الخريف المقبل فكوني مستعدة.

على الرغم من أن الأبيض والأسود من الألوان الكلاسيكية الجذابة إلا أن أنيقات Street Style نجحن في تنسيقهما بطرق عصرية ناعمة بعيدة عن الملل والرتابة، وهذا ما سنركز عليه في هذا الموضوع، إذ يتمتع هذان اللونان بمرونة تمكنك من تنسيقهما بطرق لا حصر لها، وتظهري بمظهر مختلف وأنيق في كل مرة.

يمكنك أن تنسقي إطلالتك باللونين الأبيض والأسود بالكامل بما في ذلك الإكسسوارات و المجوهرات دون أن تقعي في فخ الإطلالات المملة، ولتحققي ذلك عليك أن تختاري قطعاً عصرية بتصميم جريء، كما يمكنك أن تنسقي إطلالتك مع إكسسوارات ذات ألوان مشرقة لتضفي نوعاً من المرح عليها، وفي كلا الحالتين ستحصلين على لوك عصري وأنيق، فمن النادر أن تخطئي مع هذين اللونين بالتحديد.

شاهدي في الصور اختياراتنا من الإطلالات المختلفة باللونين الأبيض والأسود، وأخبرينا برأيك.

 

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