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بالصور إطلالات أحلام بعد خسارتها للوزن

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بالصور إطلالات أحلام بعد خسارتها للوزن بالصور إطلالات أحلام بعد خسارتها للوزن

الثلاثاء 12-08-2014 12:48

لاحظنا في الفترة الأخيرة كيف أخذت أحلام تهتمّ بشدّة بمظهرها الخارجيّ، خصوصاً قوامها وإطلالاتها، حيث سعت جاهدة لإنقاص وزنها؛ وقد نجحت بذلك بالفعل. ومنذ ذلك الوقت، وهي تختار ملابس ذات تصميمات مميّزة، تُناسب قوامها الجديد. وهذه الاختيارات تنوّعت بين فساتين السهرة والتايورات الأنيقة، والإطلالات الصباحية العصريّة. وقد بدا واضحاً تفضيل أحلام سراويل الجينز الضيّقة، كما الإطلالات التقليديّة بالعباءة أو القفطان. وهي قد تألّقت بعدد من تصميمات كبرى دور الأزياء العالميّة، كان أحدثها فستاناً من Valentino مصنوعاً من الدانتيل، ارتدته في حفلها في ليالي دبي. كذلك اختارت تنّورة مع قميص من Dolce&Gabban لإحدى جلسات التصوير. وقد لاحظنا أيضاً جرأة لدى الفنانة في اختيار الألوان، إذ أصبحت ترتدي الألوان القويّة كالبنفسجي، والأخضر، والأزرق، وحتى الألوان المعدنية كالذهبيّ، ثمّ اهتماهاً بالأناقة، لم يقتصر على الملابس فحسب، إذ اختارت أجمل الاكسسوارت التي تناسبت مع هذه الإطلالات. وقد رأينا أحلام تنتعل أحذية مميّزة من Christian Louboutin، وحقائب من Hermes، Chanel، وMissoni.

ما رأيك بإطلالات أحلام بعد خسارة الوزن، وكيف تعتقدين أنها ستبدو في الجزء الجديد المقبل من Arab Idol؟

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سيدتي