أجمل 20 نظّارة شمسيّة لهذا الموسم

النظّارة الشمسية أصبحت من أهمّ الاكسسوارات التي ترافقنا في معظم مشاويرنا ومناسباتنا، خصوصاً الصباحيّة منها، إذ بالإضافة إلى كونها تُعطي مَن يَرتديها أسلوباً مميّزاً وأناقة لافتة، فهي تحمي أعيننا من أشعة الشمس الحادّة، والضارّة. وقد اخترنا لك اليوم أجمل عشرين نظّارة شمسيّة للموسم المقبل، لتختاري منها تلك التي تُناسب ذوقك ووجهك.

أشكال عديدة ومتنوّعة لتبقينا بعيدين عن النمطيّة، أو الملل، في إطلالاتنا؛ نحن الذين نرتدي نظاراتنا الشمسيّة بشكل مُتكرّر ويوميّ. لذلك، أبدع وابتكر مصمّمو الأزياء تصاميم غاية في الروعة والعصريّة؛ فبعضها فاخر وأنيق جداً، مثل تلك التي قدّمتها دارا: Bulgari، وDolce&Gabbana المُزيّنة بالكريستال والأحجار الملوّنة، ومنها تلك التي اتّسمت بطابع الروك أند رول، ورُصّعت بالمسامير الفضيّة، مثل نظّارات Versace، ونظارات Saint Laurent وFendi ذات النهايات الحادّة، ومنها التي اتّخذت الطابع الكلاسيكيّ، مع لمسات عصريّة، مثل نظارات: Gucci، وPrada، أو تلك ذات التصاميم المُبتكرة والخارجة عن المألوف، مثل نظارات: Dior، miu miu، وMaison Martin Margiela.

وقد رأينا ألواناً متعدّدة من هذه النظارات، مثل: الأحمر، الزيتي، الأسود، الذهبي، الفضي، والأزرق، وبدرجات كان منها الفاتح، ومنها الداكن.

عليك بمراعاة شكل وجهك حين اختيار النظارات الشمسيّة. فإن كان وجهك مستديراً، فاختاري إطاراً مُربّعاً، أمّا إن كان وجهك ذا زوايا حادّة، فاختاري الإطار الدائريّ الرائج جداً لهذا الموسم، أمّا قصّة الـ Cat-Eye فهي تليق بمعظم الوجوه.

لن تقعي في حيرة حين اختيارك للنظّارة الشمسيّة لهذا الموسم، خصوصاً مع اختيارنا لأجمل عشرين نظّارة قدّمناها إليك.

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