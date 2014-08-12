انتحار الممثل الكوميدي روبن ويليامز

توفي الممثل الأمريكي الحائز على جائزة أوسكار Robin Williams عن عمر ناهز الـ63 عاماً.

وقد عُثر على الممثل الكوميدي في شقته فاقداً للوعي، ولا يتنفس، بحيث أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أنّ سبب الوفاة هو إقدامه على الانتحار.

من جهتها، أكّدت شرطة ولاية "Marin County"، شمال كاليفورنيا، أنّه تمّ العثور على النجم ميتاً نتيجة الاختناق؛ وذلك في شقته في تيبورون، كاليفورنيا، قرابة ظهر يوم الإثنين.

كما ذكرت الشرطة أنّ Robin شوهد في منزله على قيد الحياة، لآخر مرة، مساء يوم الأحد.

وقد أصدرتSusan Schneider، زوجة النجم، بياناً مقتضباً، جاء فيه: "هذا الصباح، لقد فقدت زوجي وأفضل صديق لي، في حين خسر العالم واحداً من الفنانين المحببين إلى قلوبهم"، كما تمنت أن تُمنح وعائلتها بعض الخصوصيّة في هذه الظروف، وعدم التركيز على طريقة الوفاة، بل على اللحظات الجميلة التي منحنا إياها Robin Williams.

بدورها، قالت Mara Buxbaum، المتحدثة الرسمية باسم الراحل، إنه كان يُعاني من اكتئاب حادّ مؤخّراً.

يُذكر Robin Williams، الذي فاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم " Good Will Hunting"، عام 1998، توقف عام 2006 عن التمثيل، بعدما أعلن أنه يعاني من مشكلات إدمان ويخضع للعلاج للتخلّص منها.