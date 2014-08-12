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وداعاً .... Robin Williams

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وداعاً .... Robin Williams وداعاً .... Robin Williams

الثلاثاء 12-08-2014 12:32

توفي الممثل Robin Williams منتحراً عن عمر ناهز الـ 63 بعد صراع مع الاكتئاب، وتم العثور عليه فاقداً للوعي ولا يتنفس في منزله في كاليفورنيا. وقد أصدرت زوجته Susan Schneider بيان مقتضب قالت فيه: "هذا الصباح فقدت زوجي وأفضل صديق لي فيما فقد العالم أحد أفضل فنانيه المحبوبين وإنسان جميل. قلبي مفطور... تتمنى الأسرة احترام خصوصيتها خلال حزنها في هذا الوقت العصيب للغاية".

وتذكر الرئيس الأمريكي Barak Obama أدوار Williams الكثيرة قائلاً: "وصل في حياتنا كغريب لكن انتهى به الأمر وهو يلمس كل عنصر من عناصر الروح البشرية. لقد منح موهبته اللامحدودة بحرية وسخاء لأولئك الذين كانوا في أمس الحاجة إليها بدءاً من قواتنا المتمركزة في الخارج للمهمشين في شوارعنا".

وقال المخرج Steven Spielberg في بيان " Robin كان عاصفة رعدية للكوميديا العبقرية وضحكنا كان البرق الذي يصاحبه. كان صديقا ولا أستطيع تخيل أنه رحل."

وغرد الممثل Jon Cryer على موقع تويتر "سنحاول أن نكمل الحياة.. لكنها لن تكون ممتعة بدونك." أما الممثل Neil Patrick Harris كتب في تغريدة "أنا مصدوم ولا أزال أترنح من أنباء وفاة Robin Williams. أدخل كثير من السعادة وآلم الملايين."

وقالت الممثلة Minnie Driver فى تغريدتها "قلب مفطور. Robin كان جميلا ورقيقا. لا أستطيع تحمل رحليه. أشعر بأسى شديد لعائلته." وكتب مقدم البرامج الساخر Jimmy Kimmel على موقع تويتر " Robin كان إنسانا لطيفا بقدر ما كان كوميديا. إذا كنت تشعر بالحزن.. من فضلك أبلغ شخصا ما بذلك."

يذكر أن Robin Williams توقف عام 2006 عن التصوير، بعدما أعلن أنه يعاني من مشكلات إدمان ويخضع للعلاج منها. وفاز بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور مساعد في فيلم Good Will Hunting عام 1998.

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