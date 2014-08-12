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الفقر منع كاتي بيري من إكمال دراستها

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الثلاثاء 12-08-2014 12:56

برغم كلّ الإنجازات التي حققتها في حياتها، وبرغم الشهرة العالمية التي تحظى بها، إلا أنّ النجمة Katy Perry نادمة على عدم تحصيلها التعليم الكافي، بسبب الفقر الماديّ الذي كانت تعانيه أسرتها.

وصرّحت النجمة، التي ستبلغ عامها الـ30 في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، في مقابلة خاصّة مع " Yahoo!" بأنها سعيدة بمشوارها وبما أنجزته، وبحصولها على عدة جوائز مهمّة. لكن أكثر ما تُبدي عليه ندمها خلال عمرها الماضي هو عدم حصولها على التعليم الكافي، بسبب فقر أسرتها مادياً، وعدم استكمال دراستها.

وفي سياق متّصل، ذكرتKaty أنّها تأثرت بمعلّمتها كثيراً، حيث كانت معلمة الموسيقى صاحبة الفضل فى توجّهها إلى عالم الغناء، وكانت مؤمنة بموهبتها.

ويبدو أنّ النجمة تقدّر كثيراً فضل المعلّمة وأهمية التعليم، فأطلقت بدورها حملة لجمع مليون دولار، تحمل اسم "Make Roar Happen"، نسبة إلى أغنيتها الشهيرة "roar"، على أن تُخصّص المبالغ لصالح الفصول الدراسيّة وتوفير الاحتياجات والإمدادات الأساسيّة لها، إلى جانب معاونة المعلمين، مثل معلمة الموسيقى التي ساعدتها في كشف موهبتها في صغرها.

وختمت Katy Perry بالقول إنّ التجربة التي خاصتها في هذه الحملة وجّهتها إلى أن تتعلّم في أيّ عمر كانت.

 

 

 

 

 

 

 

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