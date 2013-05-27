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«الوطن» تكشف كذب «الحكومة» بتقرير يؤكد وفاة مريضة نتيجة انقطاع «الكهرباء»

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«الوطن» تكشف كذب «الحكومة» بتقرير يؤكد وفاة مريضة نتيجة انقطاع «الكهرباء» «الوطن» تكشف كذب «الحكومة» بتقرير يؤكد وفاة مريضة نتيجة انقطاع «الكهرباء»
نائب مدير مستشفى البحوث: «عزيزة» ماتت بسبب هبوط القلب نتيجة انقطاع التيار عن جهاز التنفس الصناعى

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 31 دقيقة

حصلت «الوطن» على نص تقرير الأطباء المناوبين، الذى تم تقديمه إلى النيابة العامة، ويثبت وفاة المريضة «عزيزة جاسر أمين» بمعهد البحوث الطبية التابع لجامعة الإسكندرية، نتيجة انقطاع التيار الكهربائى وعدم تشغيل المولد الاحتياطى، ما يكذب ادعاء وتصريحات مسئولى بشأن عدم حدوث حالات وفاة نتيجة انقطاع التيار الكهربائى تطبيقاً لسياسة تخفيف الأحمال.

وقال الدكتور كريم عطية، أحد أطباء المستشفى، إن المريضة توفيت يوم الجمعة الماضى نتيجة انقطاع الكهرباء عن المستشفى، ما أدى إلى تدهور حالتها، وإنها كانت موضوعة على جهاز التنفس الصناعى ولفظت أنفاسها الأخيرة فى اليوم التالى. وقال الدكتور أحمد يسرى، نائب مدير مستشفى البحوث، إنهم فوجئوا بانقطاع التيار الكهربائى عن المستشفى فى تمام التاسعة والنصف من مساء يوم الجمعة الماضى، ما تسبب فى توقف كل الأجهزة الطبية، بما فيها جهاز التنفس الصناعى الخاص بالمريضة «عزيزة أمين جاسر». وأضاف: «حاولت استدعاء فنى الكهرباء لتشغيل المولد، ولكنه لم يكن موجوداً فى المستشفى وقتها، ونظراً لاستمرار انقطاع التيار الكهربائى تدهورت حالة المريضة، ما تسبب فى وفاتها يوم الأحد الماضى»، وتابع: «جارٍ التحقيق فى الواقعة، وأتهم فنى الكهرباء بالتسبب فى وفاة المريضة، نظراً لترك عمله والتعدى علىّ بآلة حادة حين واجهته بالتسبب فى الواقعة». وأشار إلى أن التقرير الطبى الصادر بشأن المتوفاة يشير إلى أن سبب الوفاة هو هبوط فى عضلة القلب نتيجة انقطاع التيار الكهربائى عن جهاز التنفس الصناعى.

وكان أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، نفى فى تصريح لوكالة «الأناضول»، ما تداولته بعض الصحف مؤخراً حول حالات وفيات فى المستشفيات جراء انقطاع الكهرباء، وقال، إن أحمد إمام، وزير الكهرباء، اتصل بمحمد حامد وزير الصحة، للاستفسار عن صحة هذه الأنباء، فأخبره الأخير أن تقارير وزارته لم تسجل حدوث أى حالات وفاة جراء انقطاع الكهرباء.


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صورة من تقرير الوفاة

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