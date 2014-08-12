تقارير تكشف هوية المتسبب في إصابة حارس برشلونة الجديد

كشفت صحيفة "ألموندو ديبورتيفو" الإسبانية أن حارس برشلونة الجديد الألماني مارك تير شتيجن أصيب في الفقرات القطنية للظهر بسبب الكاميروني ألكساندر سونج.

وتعرض تير شتيجن لكدمة أسفر الظهر في مران برشلونة مساء الثلاثاء، ليعلن النادي الكتالوني غيابه للإصابة وتحديد موعد عودته للملاعب لاحقا.

وحسبما أكدت "ألموندو" فأن ألكساندر سونج هو المتسبب في إصابة الحارس، بعد تدخل عنيف أثناء المران.

سونج قاب قوسين أو أدني للخروج من برشلونة، بعد أداء باهت مغاير تماما لما قدمه الكاميروني مع أرسنال.

وأوضحت الصحيفة أن لويس إنريكي المدير الفني لبرشلونة أخرج سونج من حساباته للموسم المقبل، في ظل تواجد الأرجنتيني خافير ماسكيرانو إلى جانب الإسباني سيرجيو بوسكيتس.

إصابة تير شتيجن قد تضع برشلونة في ورطه وخصوصا بعد المستوي الهزيل الذي قدمه المنتدب حديثا أيضا الحارس كلاوديو برافو في المباريات الودية.

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غياب صفقة برشلونة الجديدة ليس الأول، بعد تأكيد غياب المدافع الجديد توماس فيرمالين للإصابة أيضا.

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وعلي الجانب الآخر عاد البرازيلي نيمار دا سيلفا للتدريبات مع برشلونة من جديد بعد تعافيه من إصابة الظهر.

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