جيرو: سانشيز سيحتاج وقتا للتأقلم في أرسنال

يعتقد أوليفر جيرو مهاجم أرسنال أن ألكسيس سانشيز الوافد الجديد من برشلونة سيحتاج وقتا من أجل التأقلم للعب في الدوري الإنجليزي.

وشارك سانشيز لأول مرة في تتويج أرسنال بالدرع الخيرية على حساب مانشستر سيتي، وظهر بشكل جيد في المباراة التي انتهت بفوز المدفعجية 3-0 وسجل جيرو فيها هدفا.

وقال جيرو عن سانشيز لموقع أرسنال الرسمي: "لعبت معه في التمرين وظهر التفاهم بيننا، مثل ما حدث مع ميسوت أوزيل بعد التعاقد معه، فدائما من السهل أن تلعب مع اللاعبين أصحاب هذا المستوى".

واستدرك مضيفا "اعتقد أنه سيحتاج إلى مزيد من المباريات من أجل التأقلم على الدوري الإنجليزي وهذا طبيعي، ولكنه لاعب رائع وسيحظى بموسم عظيم".

وأوضح "سانشيز يمتلك إمكانات تختلف عني وعن جويل كامبل ويايا سانوجو، فهو قادر على إضافة السرعة لوسط الملعب، بجانب أنه قادر على إنهاء الهجمات".

وأتم "نمتلك إمكانات جيدة في قائمتنا والآن أضفنا إليها سانشيز، ولذلك اعتقد أننا سنكون أقوى هذا الموسم".