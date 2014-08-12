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إصابة تياجو سيلفا تعكر صفو باريس سان جيرمان

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إصابة تياجو سيلفا تعكر صفو باريس سان جيرمان إصابة تياجو سيلفا تعكر صفو باريس سان جيرمان

خرج المدافع البرازيلي تياجو سيلفا مصابا بعد 14 دقيقة فقط من لقاء باريس سان جيرمان الودي أمام نابولي.

وواجه باريس سان جيرمان يوم الاثنين نظيره نابولي في لقاء ودي، علي الرغم من انطلاق فعاليات الدوري الفرنسي.

وفشل باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز في افتتاحية الدوري علي حساب ريمس، مكتفيا بالتعادل بهدفين لكل فريق بعد تقدم ريمس.

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ومن جانبه أكد لوران بلان المدير الفني لباريس عن تمنيه بعودة القائد سيلفا سريعا إلى الملاعب.

وقال لوران في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: " الواضح الآن أن تياجو يعاني من تمزق بسيط في عضلات الفخذ".

و أضاف " أتمني أن تكون الإصابة خفيفة، فهو عنصرا أساسيا معنا".

وخرج سيلفا في الدقيقة 14 أمام نابولي بعد تعرضه لإصابة في عضلة الفخذ.

وشارك سيلفا في افتتاحية الدوري الفرنسي مع باريس أمام ريمس، في لقاء شهد إضاعة 3 نقاط من قبل بطل الدوري، إلي جانب إضاعة إبراهيموفيتش لركلة جزاء.

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