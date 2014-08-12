إنبي: الأهلي طلب ضم مؤمن زكريا

كشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي عن عرض من الأهلي لضم مؤمن زكريا لاعب الوسط المعار للزمالك.

ويقدم زكريا مستويات جيدة مع الزمالك منذ بداية إعارته في سبتمبر 2013.

وقال عبد الناصر لبرنامج "الرياضة اليوم" على قناة "دريم": "إعارة زكريا تستمر لموسم ونصف بشرط استمرار الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وينهي الزمالك رسميا مشواره في دوري أبطال إفريقيا بمواجهة الهلال في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، بعد ضياع آماله في التأهل لنصف النهائي.

وأضاف عبد الناصر "حتى الآن، الحديث عن مؤمن زكريا ليس بعروض رسمية، ولكن إنبي لن يمانع رحيله إذا طلب ذلك".

وأتم "الزمالك لم يقدم عرضا قويا لضم زكريا حتى الآن، فيما تقدم الأهلي بعرض مبدئي".