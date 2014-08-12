أخبار عاجلة

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك -
ملاعب ONsport - الحلقة الكاملة - 3 أبريل 2017 -
استخدام قنبلة بدائية الصنع في تفجير سان بطرسبرج -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري -
حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
ملاعب ONsport: حصاد المباريات الأوروبية لهذا الأسبوع - الاثنين 3 أبريل 2017 -
حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 4/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي: نطالب بحضور الجماهير أمام النجم لأننا ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

Google+ Print
الأهلي: نطالب بحضور الجماهير أمام النجم لأننا ممثل مصر الوحيد في إفريقيا الأهلي: نطالب بحضور الجماهير أمام النجم لأننا ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي عقب اجتماعه بوزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يوم الثلاثاء عن طلبه بحضور الجماهير لمباراة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

وبات الأهلي الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية، بعد توديع الزمالك لدوري الأبطال مؤخرا.

ولكن الفريق الأحمر يحتاج للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية أمام النجم الساحلي التونسي، للتأهل لنصف نهائي البطولة التي لم يتوج بها أي فريق مصري من قبل.

وقال طاهر للصحفيين عقب اللقاء: "كان الاجتماع بوزير الشباب والرياضة مفيدا ومثمرا، وطالبنا فيه الدولة بتحمل مسؤوليتها بالموافقة على حضور الجماهير لمباراة النجم الساحلي".

وتابع "الأهلي الآن هو ممثل الوحيد في البطولات الإفريقية، ونحتاج جماهيرنا في مباراة النجم الفاصلة".

وأتم "نطالب بحضور حتى لو عدد محدود من الجماهير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - هاشم كريم : الولايات المتحدة بحاجة إلى مصر أكثر من إحتياج مصر لها وإدارة ترامب تدرك ذلك

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - رئيس تحرير جريدة الشروق : إحترام حقوق الإنسان حق من حقوق المواطن المصري

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - إيناس أنور"موفدة dmc " : وجود أمني مكثف أمام البيت الأبيض ومظاهرات حاشدة " في حب مصر "

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري

تغطية خاصة - السفير / هاني خلاف :لدينا مبررات لحجم التفاوت في حقوق الإنسان المصري