الأهلي: نطالب بحضور الجماهير أمام النجم لأننا ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

كشف محمود طاهر رئيس الأهلي عقب اجتماعه بوزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة يوم الثلاثاء عن طلبه بحضور الجماهير لمباراة النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية.

وبات الأهلي الممثل الوحيد لمصر في البطولات الإفريقية، بعد توديع الزمالك لدوري الأبطال مؤخرا.

ولكن الفريق الأحمر يحتاج للفوز أو التعادل في مباراته الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس الكونفدرالية أمام النجم الساحلي التونسي، للتأهل لنصف نهائي البطولة التي لم يتوج بها أي فريق مصري من قبل.

وقال طاهر للصحفيين عقب اللقاء: "كان الاجتماع بوزير الشباب والرياضة مفيدا ومثمرا، وطالبنا فيه الدولة بتحمل مسؤوليتها بالموافقة على حضور الجماهير لمباراة النجم الساحلي".

وتابع "الأهلي الآن هو ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، ونحتاج جماهيرنا في مباراة النجم الفاصلة".

وأتم "نطالب بحضور حتى لو عدد محدود من الجماهير".