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تقارير: النجم يقيل مدربه ويستعين بوصيف كاس العالم قبل مواجهة الأهلي

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تقارير: النجم يقيل مدربه ويستعين بوصيف كاس العالم قبل مواجهة الأهلي تقارير: النجم يقيل مدربه ويستعين بوصيف كاس العالم قبل مواجهة الأهلي

قرر مسؤولو النجم الساحلي إقالة المدرب الصربي دراجان ستويكوفيتش، وتعيين فوزي البنزرتي قبل أيام من مواجهة الأهلي في كأس الكونفدرالية، وفقا لما ذكرته تقارير تونسية.

ويبدأ البنزرتي العمل مع النجم الساحلي من يوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية يوم 23 أغسطس الجاري.

فوزي البنزرتي في أخر تجربة تدريبية له قاد الرجاء المغربي لوصافة كأس العالم للأندية 2013.

وجائت خسارة النجم الأخيرة على أرضه أمام سيوي سبور الإيفواري، لتزيد من صعوبة تأهله إلى نصف النهائي.

وبات ممثل تونس مطالبا بالفوز على الأهلي في القاهرة، لتحقيق حلم التأهل.

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