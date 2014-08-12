طاهر يقترح أن يكون رئيس لجنة الأندية بعيدا عن مجالس الإدارات

اقترح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي أن يكون رئيس لجنة الأندية من خارج مجالس إدارات الأندية.

واجتمع طاهر بوزير الدولة لشؤون الرياضة والشباب يوم الثلاثاء، حيث قد له مقترحاته للنهضة بالكرة المصرية.

وقال طاهر عقب اللقاء: "اقترحت أن يكون رئيس لجنة الأندية من خارج مجالس إدارات الأندية".

وأوضح "هذا يبعده عن أي شبهة للانحياز، ويسهل تعامل الجميع معه".

وحضر طاهر مؤخرا اجتماع لجنة الأندية لأول مرة بعد أن قاطعها منذ توليه رئاسة الأهلي.

وستنتخب الأندية رئيسا جديدا للجنة، بعد استقالة مرتضى منصور رئيس الزمالك من هذا المنصب.