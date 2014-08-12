الأهلي يفسر سبب إجهاد فاروق وباسم

أثار الإجهاد الذي ضرب ثنائي الأهلي محمد فاروق وباسم علي في بداية مشوارهما مع الفريق، موجة هجوم شديدة ضد الجهازين الفني والطبي للفارس الأحمر.

وحاول أحمد أيوب المدرب العام للفريق تبرير الأزمة، قائلا في تصريحات تليفزيونية: "فاروق وباسم علي أنهيا الموسم الماضي مع المقاولون العرب منذ فترة طويلة".

وأضاف "انضم الثنائي لتدريبات الأهلي بعد أجازة طويلة، ثم شاركا في المباريات بشكل أساسي، لذا الإجهاد يعد أمرا طبيعيا".

وأتم مدرب الأهلي "يحاول الجهاز الفني مواجهة هذه المشكلة بعمل برنامج استشفاء للاعبين لتفادي الإجهاد، والارتفاع بمستوى لياقتهم البدنية".

وكان ثنائي المقاولون العرب انضما إلى القلعة الحمراء بصحبة زميلهم في المقاولون العرب محمد رزق، الذي لم يقيد في القائمة الإفريقية.