وفاة ” مانح البهجة ” غارقاً في ألم الاكتئاب

إعداد /ماريان صابر

كقائد لأوركسترا تعزف ألحان البهجة يؤدي أدواره راسماً على وجهه ابتسامة تنسي من يشاهده متاعب الحياة هو القدير “روبين ويليامز”.

لقد سحر الملايين ممن شاهدوه يحاول إستعادة أسرته إليه عندما قام بدور”Mrs. Doubtfire” الدور الذي لا يستطيع من شاهده أن ينساه وهو ممثل من طراز نادر قلما نجده.

> ويليامز هو ممثل أمريكي من مواليد 21 يوليو 1951 وقد استطاع النجاح في دراسته التي كانت في العلوم السياسية ليقوم بعدها مباشرة بدراسة المسرح لينمي موهبته التي كانت محور شغفه بالحياة.

ويعتبر روبين ويليامز من أهم الممثلين المتنوعين حيث يعتبر من أبرز الممثلين الكوميديين في أمريكا بالإضافة إلى أدواره الجدية في مجال الدراما، وقد حاز على العديد من الجوائز في مجال السينما والتلفزيون منها الأوسكار والإيمي والجولدن جلوب. ويشتهر روبن ويليامز بقدرته على الارتجال الكوميدي وسرعة البديهة.

> وقد كانت بداياته كمؤدي وصلات كوميدية فردية في بعض نوادي سان فرانسيسكو وبعدها التحق باستوديوهات “إن بي سي” في أول دور رئيسي له في مسلسل (Happy Days) في شخصية (Mork) الزائر من الفضاء الخارجي. وفي هذا المسلسل أعطيت لروبن ويليامز الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.

وبالرغم من ان الممثل “روبين ويليامز” قد برع في أدواره الكوميدية ولكنه اثبت أنه قادر على القيام بالأدوار الدراميه الخاليه من أي حس فكاهي مثل دورة بفيلم “one hour photo ” والذي أدى به دور مريض نفسي يحاول التسلط على أسرة يريدها لنفسه.

وقد ترشح لعدة جوائز مثل الأوسكار وإيمي و الجولدن جلوب وحصد العديد من الجوائز ايضاً من أهمها جائزة أحسن ممثل مساعد عن دورة بفيلم “good will Hunting” لعام 1998 كأفضل ممثل مساعد بجوار الصاعد وقتها “مات دامون”.

> وأيضاً فاز بجائزة الجولدن جلوب عن”Mork & Mindy” عام 1979 و عن دورة بفيلم “Good Morning Vietnam” عام 1988 وعن دوره بفيلم The Fisher Kingعام 1992 وعن دورة الشهير بفيلم “Mrs. Doubtfire” عام 1994.

بجانب التمثيل في الأفلام فقد أثبت ويليامز أنه يمتلك قدرات فنية متميزة من خلال الأداء الصوتي لعدد من أشهر أفلام الكارتون أشهرها Aladdin عام 1992، و Robots عام 2005، وHappy Feet عام 2006.

وقد توفي الفنان الأمريكي روبن ويليامز أمس الإثنين 11 أغسطس عن عمر يناهز 63 عاما، وأعلنت السلطات الأمريكية وجود شبهة انتحار في وفاته فقد وجد منتحرًا بالخنق، فى منزله شمالى سان فرانسيسكو، إثر تأثره بأزمة اكتئاب حاد فى الآونة الأخيرة، .

> يذكر أن “ويليامز” توقف عام 2006 عن التصوير، بعدما أعلن أنه يعاني من مشكلات إدمان ويخضع للعلاج منها.

لقد ترك ويليامز لمحبيه إرثاً كبيرا من الأفلام المبهجة التى لاتنسى ولكن رحيله فجأة ترك صدمة قوية بقلوب محبيه والذين عبروا عنها بكثافة بكلمات تابين على مواقع التواصل الإجتماعي وكانت أخر كلماته على حسابه الخاص ب”تويتر”«عيد ميلاد سعيد آنسة زيلدا».. كانت تلك آخر كلمات كتبها الفنان الأمريكي، روبن وليامز، احتفالًا بعيد ميلاد ابنته، التي أتمت 25 عامًا .

توفي ويليامز لكنه سيبقى في وجدان الجميع كما رأيناه في ادواره و ما كان يحاول أن يرسل لنا من خلالها ”البسمة” فهي البصمة الأبقى له في القلوب .