الهيئة العليا للانتخابات بتركيا تعلن رسميا فوز اردوغان بالرئاسة

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فوز مرشح حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان بالانتخابات الرئاسية التركية بعد حصوله على 21 مليونا و260 ألف صوت بنسبة (51.79%) .

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة (صباح) الموالية للحكومة التركية اليوم الثلاثاء أن الهيئة أشارت – في بيانها – إلى أن أكمل الدين إحسان أوغلو مرشح حزبي المعارضة الكبيرين الشعب الجمهوري والحركة القومية ، حصل على 15.587.132 مليون صوت (38.44%)، فيما حصل صلاح الدين دميرطاش، مرشح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، على 3.958.510 ملايين صوت (9.76%)، مؤكدة أن نسبة إقبال الناخبين الأتراك على التصويت بلغت 74.12%.

وأعلنت الهيئة النتائج الرسمية المؤقتة لانتخابات الرئاسة التركية التي جرت يوم الأحد الماضي الموافق العاشر من أغسطس ، مشيرة إلى أن أعداد الناخبين المشاركين في عملية الاقتراع بلغت 41.283.773 مليون ناخب بالداخل والخارج من أصل 55.692.841 مليون ناخب مسجل بقاعدة البيانات ممن يحق لهم التصويت بالبلاد.

أ ش أ