فيديوهات “قضية تعذيب رابعة” تالفة والقاضي يحذر الفني بالحبس 24 ساعة

نبه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة، الفني المتخصص في تشغيل الفيديوهات الى ضرورة اغلاق تليفونه المحمول مذكراً اياه بالسلطة التي تملتكها المحكمة في حبس اي شخص تراه اخل بنظام الجلسة، ومداعباً اياه قائلاً ”لو حبستك 24 ساعة هنعرض الفيديوهات ازاي..محتاجينك”.

وذلك عندما رن الهاتف المحمول لضابط برتبة نقيب من الإدارة العامة للتوثيق و المعلومات والذى استعانت به المحكمة ” ليقوم بعرض الفيديوهات التي تم تصويرها بكاميرات مراقبة المستشفى التابعة لجمعية رابعة العدوية في القضية المعروفة بـ ” تعذيب ضابط وامين شرطة برابعة”.

وفي سياق متصل اكد الفني ضابط الإدارة العامة للتوثيق على ان ” الهارد ديسك ” الذي يحتوى علي الفيديوهات المشار اليها يحتوي على فيديوهات كثيرة لم يستطع تشغيل اياً منها لأن كافة الفيديوهات التي حاول تشغيلها كانت تالفة.

ليرد عليه القاضي بأن عليه ان يأخذ المدة التي يحتاجها للتأكد من ان كافة الفيديوهات تالفة ام لا اثناء انعقاد الجلسة ومرافعات الدفاع ليتم العودة له مجدداً بعد ذلك ليقدم للمحكمة ما انتهى اليه من فحص الفيديوهات جميعها.