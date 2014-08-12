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غداً.. رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد مطار الأقصر الدولي

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غداً.. رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد مطار الأقصر الدولي غداً.. رئيس الشركة المصرية للمطارات يتفقد مطار الأقصر الدولي

عادل محجوب

يتفقد اللواء الطيار عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، غدًا الاربعاء، صالتي السفر والوصول بمطار الأقصر الدولي، لمتابعة كيفية التشغيل الآمن للمطار وبعض المشروعات القائمة، كما يلتقي بالعاملين داخل مطار الأقصر.

كما يتفقد الوزير برفقة اللواء طيار هشام الحسيني مدير مطار الأقصر الدولي الحالة الأمنية داخل المطار وأعمال التطوير المستمرة والأجهزة الحديثة التى تم تركيبها بالصالات المختلفة من أجل الوصول بالإجراءات الأمنية إلى أقصى معدلاتها والتأكد من دورها فى تأمين وسلامة حركة الملاحة الجوية والطيران.

وتأتي زيارة محجوب لمطار الأقصر ضمن سلسلة الزيارات التي سوف يقوم بها لجميع المطارات التابعة للشركة للإطمئنان على جميع المطارات.

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