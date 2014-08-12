هيئة المعارض المصرية تشارك في معرضي”مابوتو” و”لاس فيجاس” الشهر الجارى

تشارك الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، في المعرض التجاري الدولي “مابوتو” في دولة موزمبيق بجنوب إفريقيا في دورته الـ 50 ، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 31 أغسطس الجاري.

وذكرت الهيئة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن المعرض يشكل فرصة حقيقية لدخول المنتجات المصرية إلى أسواق اتحاد التنمية لدول الجنوب الإفريقي.

وقالت نجوى رشاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات ، إن المعرض سيقام على مساحة تقدر بنحو 207 م2 ، بمشاركة 11 شركة ، وسيتضمن عدداً من المنتجات المصرية المتميزة منها (مصنوعات جلدية – مفروشات وملابس جاهزة – أدوات منزلية – صناعات البلاستيك – صناعات هندسية).

كما تشارك الهيئة في معرض”لاس فيجاس” بالولايات المتحدة للملابس الجاهزة واكسسواراتها خلال الفترة من 17 إلى 20 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة أن المعرض سيقام على مساحة 150 م2 ، بمشاركة المجلس التصديري للملابس الجاهزة و13 شركة ، ويعتبر حدثاً مهماً لمواكبة السوق التجاري العالمي وخاصة في صناعات الملابس ومتطلباتها ونهوضا بالصادرات المصرية للخارج.

وأضافت أنه يعد من أكبر معارض الموضة والأزياء في أمريكا ، كما يشكل ملتقى لأشهر المصممين العالميين والماركات العالمية.

> أ ش أ