استمرار إضراب عمال وبريات سمنود لعدم صرف رواتبهم‎

واصل عمال وبريات سمنود، إضرابهم عن العمل داخل الشركة لعدم صرف رواتبهم المتغيرة منذ شهر سبتمبر العام الماضي، وعدم صرف الأجر الأساسي منذ شهر فبراير.

وقام العمال بنصب الخيام داخل الشركة للمبيت بداخلها مؤكدين على الاستمرار في الإضراب المفتوح لحين استجابة المسئولين لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.

كان العمال قد قاموا أمس الأول بقطع قضبان السكة الحديد امام الشركة لأكثر من ساعة وتدخلت الشرطة ونجحت في فض اعتصام العمال على القضبان وإدخال العمال إلى مقر الشركة وقرروا الاستمرار فى الاضراب داخل الشركة لحين صرف وراتبهم.