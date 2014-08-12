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حملات أمنية ومرورية مكثفة في بورسعيد‎

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حملات أمنية ومرورية مكثفة في بورسعيد‎ حملات أمنية ومرورية مكثفة في بورسعيد‎

نظمت مديرية أمن بورسعيد صباح اليوم، حملات امنية و مرورية مكثفة في جميع أنحاء مدينة بورسعيد لاعادة الانضباط للشارع البورسعيدي .

و قاد الرائد حسن السخري مدير مباحث المرور، حملات الكشف علي الرخص لقائدي السيارات و ادراجات البخارية ز العقيد محمد بصلة بقيادة حملة في حي الزهور . كما قامت جملات مشابهة في حي الشرق و العرب لضبط كافة المخالفات والقضايا واعادة الإنضباط للشارع البورسعيدى .
> كان اللواء اسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد، قد طالب باستمرار الحملات الامنية و المرورية يوميا للقضاء علي الاشغالات و ازالة التعديات علي حرمة الطريق و ضبط المتهمين المطلوبين في قضايا مختلفة و تقديمهم للنيابة العامة .

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