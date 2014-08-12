شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا, وقوع حادث تصادم مروع، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، فيما أصيب 12 أخرين, وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وأخري أجرة.
> إنتقلت سيارات الإسعارف وأجهزة الأمن ألي موقع الحادث وجاري نقل جثث المتوفيين والمصابين للمستشفي, وتسير الحركة المرورية بالطريق التي توقفت بشكل تام, ومعرفة ظروف وملابسات الحادث، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعاً.
مصرع 9 وإصابة 12 أخرين في حادث مروع بالمنيا
شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا, وقوع حادث تصادم مروع، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، فيما أصيب 12 أخرين, وتبين وقوع الحادث بين سيارة نقل وأخري أجرة.