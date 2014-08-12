مصل زيمباب لعلاج فيروس الإيبولا .. مستخلص من دماء الفئران

أعلنت “بايوفراماكيتيكل” الأمريكية، الثلاثاء، عن بعث مصل “زيماب ZMapp” التجريبي لعلاج فيروس إيبولا إلى جنوب إفريقيا، حيث يجتاح الفيروس الفتاك المنطقة ما دفع بمنظمة الصحة العالمية إعلان الطوارئ والدعوة لتنسيق دوري لوقف انتشاره.

وأوضحت الشركة الصيدلانية المنتجة للمصل التجريبي، في بيان تقلت CNN نسخة منه: “بالاستجابة لطلب تلقيناه نهاية الأسبوع من دولة بغرب إفريقيا، استنفد مخزوننا من زيمابتيام ZMappTM، تجاوبنا مع كافة الطلبات التي لديها الترخيص التنظيم القانوني اللازم.. الأمر يعود للجهة الطالبة بالكشف علانية عن طلباتها لحيازة أو استخدام العقار التجريبي الذي يتم تقديمه دون أتعاب”.

ويشار إلى أن العقار التجريبي عبارة عن مضادات اجسام استخلصت من دماء فئران عرضت لأجزاء الفيروس، ولم تتم تجربته على البشر، ما يعني عدم إيفائه المتطلبات المبدئية لموافقة دائرة الدواء والغداء الأمريكية.

ورجحت تقارير استخدام المصل في علاج مريضين أمريكيين أصيبا بالفيروس أثناء تطوعهما لعلاج ضحاياه في ليبيريا، جرى نقلهما إلى أمريكا حيث يتلقيان العلاج.

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على الصعيد العالمي في اعقاب انشار المرضي في غرب إفريقيا.