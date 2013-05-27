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مصادر :المبيدات المسرطنة المضبوطة بالدخيلة أمريكية المنشأ

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مصادر :المبيدات المسرطنة المضبوطة بالدخيلة أمريكية المنشأ مصادر :المبيدات المسرطنة المضبوطة بالدخيلة أمريكية المنشأ

تمكنت جمارك ميناء الدخيلة بالإسكندرية من إحباط محاولة تهريب 20 طن مبيدات زراعية مسرطنة، بإحدى الحاويات القادمة من الصين، تبلغ قيمتها 15 مليون جنيه.

وقالت مصادر بالميناء، لـ"اليوم السابع"، إن المبيدات المضبوطة ذات منشأ أمريكى وألمانى، حيث تم ضبطها مغلفة جيدا بأكياس بلاستيكية مخبأة بداخل براميل مملوءة بمواد كيماوية "بستلة دهانات".

وقد اكتشف واقعة التهريب "سيد أحمد حسانين"، مدير الإدارة، وبإشراف "محمد عبد الغنى"، المدير العام، والذين قاموا بضبط المبيدات يدويا من خلال تفتيش أحد البراميل، وتم ضبط الأكياس المخبأة بداخله، وهو ما أدى لتفتيش الحاوية بأكملها، وجار عمل المحضر.

الجدير بالذكر أنه لم يتم استيراد الشحنة المضبوطة باسم مستورد أو شركة بعينها، وإنما جاءت باسم التوكيل الملاحى، وهى الثغرة التى يستغلها عدد كبير من المهربين، حيث لا يحوى المنافستو اسم المستورد وتأتى البضاعة المستوردة باسم إحدى التوكيلات الملاحية، ثم يستلم العميل شحنته بعد إنهاء إجراءاتها، وهو ما يتجه له عدد كبير من مستوردى الشحنات المحظورة أو المهربة، حتى لا يمكن الاستدلال عليه بعد ضبط المهربات.

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مصر 365